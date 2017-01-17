Конте: «Я предпочту убить игрока, который плохо себя ведёт, чем держать его в команде»
Сегодня, 17:57 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Челси» Антонио Конте в свете недавних сообщений о его конфликте с нападающим «синих» Диего Костой, дал понять, что не потерпит бунтарей в своей команде:
«Я всегда говорю об образовании и уважении. Я даю это игрокам, но и требую это в ответ.
Если кто-то плохо себя ведет и проявляет себя с плохой стороны, я предпочту убить его, чем держать в команде.
Если тренер закроет глаза на этот момент, то рискует потерять доверие игроков».
Другие материалы по теме:
11:32 Видео Жиру: «Мой гол лучше, чем у Мхитаряна!» 69
Или войдите через
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/955304.shtml