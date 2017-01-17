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Конте: «Я предпочту убить игрока, который плохо себя ведёт, чем держать его в команде»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Конте Антонио
Сегодня, 17:57 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в свете недавних сообщений о его конфликте с нападающим «синих» Диего Костой, дал понять, что не потерпит бунтарей в своей команде:

«Я всегда говорю об образовании и уважении. Я даю это игрокам, но и требую это в ответ.

Если кто-то плохо себя ведет и проявляет себя с плохой стороны, я предпочту убить его, чем держать в команде.

Если тренер закроет глаза на этот момент, то рискует потерять доверие игроков».

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