Конте: «Я предпочту убить игрока, который плохо себя ведёт, чем держать его в команде»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в свете недавних сообщений о его конфликте с нападающим «синих» Диего Костой, дал понять, что не потерпит бунтарей в своей команде:

«Я всегда говорю об образовании и уважении. Я даю это игрокам, но и требую это в ответ.

Если кто-то плохо себя ведет и проявляет себя с плохой стороны, я предпочту убить его, чем держать в команде.

Если тренер закроет глаза на этот момент, то рискует потерять доверие игроков».