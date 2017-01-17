Вертонген - вне игры до конца марта
Сегодня, 18:33 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Повреждение защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена оказалось довольно серьезным.
Из-за травмы лодыжки, которую 29-летний игрок получил в матче 21-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (4:0), Вертонген может пропустить до 10 недель.
По прогнозам медиков, бельгиец вернется на поле не раньше конца марта.
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