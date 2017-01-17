Рейтинг@Mail.ru

«Зенит» наколотил 14 мячей молодёжному составу клуба из Омана

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Зенит
Сегодня, 19:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В товарищеском матче «Зенит» катком прошелся по молодежному составу оманского «Сухара».

«Зенит» – «Сухар» (U23) — 14:1 
Голы у «Зенита»: Цаллагов 9, Джорджевич 11, 31, 37, Могилевец 15, Мак 28, 68, Мусаев 34, Зуйков 44, 72, Кокорин 55, 58, 66, Данни 80.

«Зенит»: Бабурин (М. Кержаков 62), Зуйков, Нету (Кришито 41), Йованович (Эрнани 41), Чернов, Мусаев, Цаллагов, Могилевец (Данни 41), Молло (Лесовой 41), Мак, Джорджевич (Кокорин 41).
Главный тренер: Мирча Луческу.

Ранее «Зенит» разгромил «Чанчунь Ятай».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:32
ответ пользователю Евгений Перфильев (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:31
ответ пользователю ermak6848 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:31, редактировал Сегодня 20:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:27
ответ пользователю Евгений Перфильев (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:23
ответ пользователю ТОС (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:19
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:17, редактировал Сегодня 20:18
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:14
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:14
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:13
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:11
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 20:09
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:08
ответ пользователю 3ton (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:05
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:03
ответ пользователю Лакшери (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 20:00
ответ пользователю Лакшери (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:49
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 19:47
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:26 «Уфа» уступила «Клужу» в первом матче под руководством Семака 8
18:05 Стал известен второй соперник ЦСКА на зимнем сборе в Испании 46
Вчера
18:04 «Зенит» разгромил «Чанчунь Ятай», проигрывая после первого тайма 0:2 77
15 января 2017
14:59 Головин, Дзагоев и Натхо пропускают тренировку ЦСКА 38
14 января 2017
17:01 Стал известен один из соперников ЦСКА на зимнем сборе в Испании 26
15:37 Молло и Зуйков сыграют против «Айнтрахта» с первых минут 16
10:20 Гаджиев: «На сборе „Амкара“ просматриваем многих потенциальных новичков» 3
13 января 2017
19:32 «Ростов» разгромил «Аль-Хиляль» в контрольном матче 26
18:25 Газизов: «„Уфа“ перенесла второй и третий сборы из Турции» 2
12:28 Лестьенн позже присоединится к «Рубину» 1
все материалы по этой теме
Турниры