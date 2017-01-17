«Зенит» наколотил 14 мячей молодёжному составу клуба из Омана
Сегодня, 19:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В товарищеском матче «Зенит» катком прошелся по молодежному составу оманского «Сухара».
«Зенит» – «Сухар» (U23) — 14:1
Голы у «Зенита»: Цаллагов 9, Джорджевич 11, 31, 37, Могилевец 15, Мак 28, 68, Мусаев 34, Зуйков 44, 72, Кокорин 55, 58, 66, Данни 80.
«Зенит»: Бабурин (М. Кержаков 62), Зуйков, Нету (Кришито 41), Йованович (Эрнани 41), Чернов, Мусаев, Цаллагов, Могилевец (Данни 41), Молло (Лесовой 41), Мак, Джорджевич (Кокорин 41).
Главный тренер: Мирча Луческу.
Ранее «Зенит» разгромил «Чанчунь Ятай».
Другие материалы по теме:
Вчера
15 января 2017
14 января 2017
13 января 2017
Или войдите через
А ГДЕ ЖЕ ВЕЛИКИЙ дюба, ПАКУЕТ ЧЕМОДАНЫ В КИТАЙ.