Том Кэрролл сменил «Тоттенхэм» на «Суонси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Суонси Сити, Тоттенхэм, Кэрролл Том
Сегодня, 19:53 | Источник: ФК "Суонси" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Суонси Сити» сообщает о подписании клубом полузащитника «Тоттенхэма» Тома Кэрролла.
24-летний футболист поставил подпись под контрактом с «лебедями», рассчитанным на 3.5 года. Другие детали трансфера не разглашаются.
Добавим, что хавбек уже выступал за «Суонси»: в сезоне 2014/15 Том провел за валлийский клуб 18 поединков на правах аренды.
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