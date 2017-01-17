Том Кэрролл сменил «Тоттенхэм» на «Суонси»

Пресс-служба «Суонси Сити» сообщает о подписании клубом полузащитника «Тоттенхэма» Тома Кэрролла.

24-летний футболист поставил подпись под контрактом с «лебедями», рассчитанным на 3.5 года. Другие детали трансфера не разглашаются.

Добавим, что хавбек уже выступал за «Суонси»: в сезоне 2014/15 Том провел за валлийский клуб 18 поединков на правах аренды.