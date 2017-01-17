«Суонси» подписал защитника «Норвича» Ольссона
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Суонси Сити, Норвич Сити, Ольссон Мартин
Сегодня, 20:00 | Источник: ФК "Суонси" | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Норвича» и сборной Швеции Мартин Ольссон продолжит карьеру в «Суонси».
28-летний игрок подписал контракт с валлийским клубом на два с половиной года с опцией продления соглашения еще на сезон.
Напомним, что «лебеди» также подписали хавбека «Тоттенхэма» Тома Кэрролла.
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