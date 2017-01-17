«Суонси» подписал защитника «Норвича» Ольссона

Защитник «Норвича» и сборной Швеции Мартин Ольссон продолжит карьеру в «Суонси».

28-летний игрок подписал контракт с валлийским клубом на два с половиной года с опцией продления соглашения еще на сезон.

Напомним, что «лебеди» также подписали хавбека «Тоттенхэма» Тома Кэрролла.