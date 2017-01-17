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Коста возобновил тренировки в общей группе «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Коста Диего
Сегодня, 20:14 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Челси» Диего Коста вновь тренируется вместе с командой.

Напомним, что ранее между форвардом и главным тренером «синих» Антонио Конте произошел конфликт, из-за которого Коста пропустил матч 21-го тура АПЛ против «Лестер Сити», а позже тренировался отдельно от одноклубников.

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