Коста возобновил тренировки в общей группе «Челси»
Сегодня, 20:14 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Челси» Диего Коста вновь тренируется вместе с командой.
Напомним, что ранее между форвардом и главным тренером «синих» Антонио Конте произошел конфликт, из-за которого Коста пропустил матч 21-го тура АПЛ против «Лестер Сити», а позже тренировался отдельно от одноклубников.
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