Коста возобновил тренировки в общей группе «Челси»

Нападающий «Челси» Диего Коста вновь тренируется вместе с командой.

Напомним, что ранее между форвардом и главным тренером «синих» Антонио Конте произошел конфликт, из-за которого Коста пропустил матч 21-го тура АПЛ против «Лестер Сити», а позже тренировался отдельно от одноклубников.