Майка Дина обязали судить игру Чемпионшипа из-за допущенных ранее ошибок

Арбитр Майк Дин, попавший под огонь критики за свою работу на матче 20 тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед», поплатился за допущенные ошибки назначением на поединок Чемпионшипа между «Барнсли» и «Лидсом».

Напомним, что основным поводом для недовольства судейством Дина послужил эпизод, в котором он незаслуженно показал красную карточку хавбеку «Вест Хэма» Софиану Фегули, которая после обжалования ее «молотобойцами» была отменена.