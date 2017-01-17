Майка Дина обязали судить игру Чемпионшипа из-за допущенных ранее ошибок
Сегодня, 20:27 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Арбитр Майк Дин, попавший под огонь критики за свою работу на матче 20 тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед», поплатился за допущенные ошибки назначением на поединок Чемпионшипа между «Барнсли» и «Лидсом».
Напомним, что основным поводом для недовольства судейством Дина послужил эпизод, в котором он незаслуженно показал красную карточку хавбеку «Вест Хэма» Софиану Фегули, которая после обжалования ее «молотобойцами» была отменена.
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