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Майка Дина обязали судить игру Чемпионшипа из-за допущенных ранее ошибок

Матч: БарнслиБарнсли-:-ЛидсЛидс
Начало матча: 21.01.2017, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Дин Майк
Сегодня, 20:27 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Арбитр Майк Дин, попавший под огонь критики за свою работу на матче 20 тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед», поплатился за допущенные ошибки назначением на поединок Чемпионшипа между «Барнсли» и «Лидсом».

Напомним, что основным поводом для недовольства судейством Дина послужил эпизод, в котором он незаслуженно показал красную карточку хавбеку «Вест Хэма» Софиану Фегули, которая после обжалования ее «молотобойцами» была отменена.

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