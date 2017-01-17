«Галатасарай» претендует на Чорлуку

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука попал в сферу трансферных интересов «Галатасарая».

Сообщается, что турецкий клуб находится в поисках центрального защитника и видит в 30-летнем хорвате подходящую кандидатуру.

Напомним, что летом «железнодорожники» продлили контракт с Чорлукой.

Также «Галатасарай» проявляет интерес к защитнику киевского «Динамо» Домагою Виде.