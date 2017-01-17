«Галатасарай» претендует на Чорлуку
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Галатасарай, Локомотив М, Чорлука Ведран, Вида Домагой
Сегодня, 20:35 | Источник: haberler.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука попал в сферу трансферных интересов «Галатасарая».
Сообщается, что турецкий клуб находится в поисках центрального защитника и видит в 30-летнем хорвате подходящую кандидатуру.
Напомним, что летом «железнодорожники» продлили контракт с Чорлукой.
Также «Галатасарай» проявляет интерес к защитнику киевского «Динамо» Домагою Виде.
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