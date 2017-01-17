Гол Андре Айю принёс Гане победу над Угандой
Сегодня, 20:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Ганы обыграла национальную команду Уганды.
Порт-Жантиль, стадион «Стад де Порт-Жантиль»
Гана – Уганда – 1:0 (1:0)
Голы: А. Айю 32 (пен)
Гана: Разак, Бойе, Баба (Ачимпонг 39), Аффуль, Мубарак, Парти, Д. Айю (Аква 85), Амарти, Атсу, Гьян (Агеманг-Баду 72), А. Айю.
Главный тренер: Авраам Грант.
Уганда: Оньянго, Мийя, Исинде (Ссерункума 70), Очайя, Вассва, Игума, Азира (Олойя 46), Кизито, Кизито (Шабан 57), Маведже, Масса.
Главный тренер: Милутин Средоевич.
Предупреждения: Исинде 31.
Судья: Джошуа Бондо.
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