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Бергоми: «С „Ювентусом“ что-то не так»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус
Сегодня, 21:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Легенда «Интера» Джузеппе Бергоми предположил, что в нынешнем сезоне Серии А впервые за долгое время может появиться новый чемпион:

«„Ювентусу“ будет непросто выиграть Скудетто в нынешнем сезоне.

Я сразу так думал, не говоря уж о последних словах Аллегри и Кьеллини. Команды, преследующие „Юве“ должны верить в успех.

С „Ювентусом“ что-то не так в этом сезоне, заметно, что они сбавили».

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