Бергоми: «С „Ювентусом“ что-то не так»
Сегодня, 21:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Легенда «Интера» Джузеппе Бергоми предположил, что в нынешнем сезоне Серии А впервые за долгое время может появиться новый чемпион:
«„Ювентусу“ будет непросто выиграть Скудетто в нынешнем сезоне.
Я сразу так думал, не говоря уж о последних словах Аллегри и Кьеллини. Команды, преследующие „Юве“ должны верить в успех.
С „Ювентусом“ что-то не так в этом сезоне, заметно, что они сбавили».
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