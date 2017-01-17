Бергоми: «С „Ювентусом“ что-то не так»

Легенда «Интера» Джузеппе Бергоми предположил, что в нынешнем сезоне Серии А впервые за долгое время может появиться новый чемпион:

«„Ювентусу“ будет непросто выиграть Скудетто в нынешнем сезоне.

Я сразу так думал, не говоря уж о последних словах Аллегри и Кьеллини. Команды, преследующие „Юве“ должны верить в успех.

С „Ювентусом“ что-то не так в этом сезоне, заметно, что они сбавили».