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Мостовой: «Если „Зенит“ не купит звезду, „Спартак“ - сильнейший клуб в России по составу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, Мостовой Александр
Сегодня, 22:19 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход в команду Луиса Адриано и оценил силу ростера «красно-белых»:

«Что касается игры Луиса Адриано в „Милане“, не случайно ведь он сидел на лавке, а после этого клуб так быстро его продал. Когда он переходил из „Шахтера“ в Серию А, я думал, он будет забивать. Но что-то с ним случилось, не бежал, не открывался, все делал невпопад. Посмотрим, как у Луиса Адриано будет в „Спартаке“. Найти отличного форварда с потенциалом, как у Роя Макая или Дидье Дрогба, – это настоящее искусство. 

На данный момент в „Спартаке“ по два-три конкурента на каждую позицию, команда укомплектована прилично. Сегодня, с учетом зимнего усиления, назвал бы „красно-белых“ сильнейшими по составу в России. Если, конечно, „Зенит“ не купит кого-то звездного до конца трансферного окна».

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