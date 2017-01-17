Мостовой: «Если „Зенит“ не купит звезду, „Спартак“ - сильнейший клуб в России по составу»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход в команду Луиса Адриано и оценил силу ростера «красно-белых»:
«Что касается игры Луиса Адриано в „Милане“, не случайно ведь он сидел на лавке, а после этого клуб так быстро его продал. Когда он переходил из „Шахтера“ в Серию А, я думал, он будет забивать. Но что-то с ним случилось, не бежал, не открывался, все делал невпопад. Посмотрим, как у Луиса Адриано будет в „Спартаке“. Найти отличного форварда с потенциалом, как у Роя Макая или Дидье Дрогба, – это настоящее искусство.
На данный момент в „Спартаке“ по два-три конкурента на каждую позицию, команда укомплектована прилично. Сегодня, с учетом зимнего усиления, назвал бы „красно-белых“ сильнейшими по составу в России. Если, конечно, „Зенит“ не купит кого-то звездного до конца трансферного окна».
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Гинер уже купил Мудка, поэтому ЦСКА опять будет первым.
Голевые передачи: 1-е место - Промес
Гол + пас: 1-е место - Промес
Голы: Промес ... 14 игр, 6 голов, 6-е место
(ближайший конь - Траоре (он же тюлень) = 5 голов, 8-е место; далее - кокаинщик Ерёменко = 4 гола, 22-е место; далее - пенсионер Игнашевич = 3 гола, 30-е место)
Прилетели инопланетяне и говорят: "Отдавайте нам земляне, самое дорогое что у вас есть!"
Ну земляне и отдали им Зенит-Арену.
15 лет ничего не выигрывает, а звезды подрисовывает :)
Cписок турниров, проигранных спартаком:
Чемпионат России-2003
Суперкубок России-2004
Кубок России-2003-2004
Чемпионат России 2004
Кубок России-2004-2005
Чемпионат России 2005
Суперкубок России-2006
Кубок России 2005-2006
Чемпионат России-2006
Суперкубок России 2007
Кубок России 2006-2007
Чемпионат России-2007
Кубок России-2007-2008
Чемпионат России-2008
Кубок России 2008-2009
Кубок России 2009-2010
Чемпионат России 2009
Чемпионат России 2010
Кубок России 2010-2011
Кубок России 2011-2012
Чемпионат России 2011-2012
Кубок России 2012-2013
Чемпионат России 2012-2013
Кубок России 2013-2014
Чемпионат России 2013-2014
Кубок России 2014-2015
Чемпионат России 2014-2015
Кубок России 2015-2016
Чемпионат России 2015-2016
Кубок России 2016-2017
... продолжение следует
В прошлом сезоне совсем незвёздный Ростов, оставил Зину за бортом Лиги Чемпионов.
И это при том, что админ-ресурс работал на всю катушку (Мутко впервые в истории футбола обеспечил допинг-контроль сразу всему составу Ростова).