Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Интером» и «Болоньей».

«Интер»: Каррисо, Медель, Мурильо, Д'Амброзио, Ансальди, Гальярдини, Кондогбиа, Мариу, Барбоса, Эдер, Паласио.

«Болонья»: Да Кошта, Масина, Майетта, Оиконому, Крафт, Джемаили, Пульгар, Донса, Риццо, Ди Франческо, Дестро.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.