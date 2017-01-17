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«Интер» - «Болонья»: стартовые составы

Матч: ИнтернационалеИнтернационале3 : 2БолоньяБолонья
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:30 | Источник: Твиттер ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Интером» и «Болоньей». 

«Интер»: Каррисо, Медель, Мурильо, Д'Амброзио, Ансальди, Гальярдини, Кондогбиа, Мариу, Барбоса, Эдер, Паласио.

«Болонья»: Да Кошта, Масина, Майетта, Оиконому, Крафт, Джемаили, Пульгар, Донса, Риццо, Ди Франческо, Дестро.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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