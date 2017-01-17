Китайский клуб предлагал Туре контракт с окладом в 430 тысяч фунтов в неделю

По информации британских СМИ, полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре летом отказался от сверхвыгодного контракта, который ему предлагал один из китайских клубов.

По слухам, речь идет о трудовом соглашении с жалованием в 430 тысяч фунтов в неделю.

Не лишним будет отметить, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола на тот момент даже не видел в ивуарийце игрока основы манкунианского клуба.

Отмечается, что накануне китайский клуб снова предлагал Туре те же условия, но хавбек остался верен своей позиции.