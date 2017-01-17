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Китайский клуб предлагал Туре контракт с окладом в 430 тысяч фунтов в неделю

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Туре Яя
Сегодня, 22:57 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре летом отказался от сверхвыгодного контракта, который ему предлагал один из китайских клубов.

По слухам, речь идет о трудовом соглашении с жалованием в 430 тысяч фунтов в неделю.

Не лишним будет отметить, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола на тот момент даже не видел в ивуарийце игрока основы манкунианского клуба.

Отмечается, что накануне китайский клуб снова предлагал Туре те же условия, но хавбек остался верен своей позиции.

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