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Девич: «Я хотел играть у такого большого тренера, как Бердыев»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Ростов, Девич Марко, Бердыев Курбан
Сегодня, 23:01 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Новичок «Ростова» Марко Девич признался, что не боится конкуренции, а также рассказал, что очень хотел играть под руководством Курбана Бердыева:

«Меня не пугает конкуренция с Азмуном. На протяжении карьеры я никогда не боялся конкуренции. Азмун - очень перспективный игрок, ему нужно прибавить, и он сможет стать одним из лучших нападающих в Европе. Я рад, что буду играть рядом с ним.

Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, как „Ростов“. За последние полтора года эта команда очень сильно поднялась - как в России, так и в Европе. У нас был короткий разговор с Курбаном Бердыевым, он хотел видеть меня в команде, а я хотел играть у такого большого тренера».

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