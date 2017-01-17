Девич: «Я хотел играть у такого большого тренера, как Бердыев»

Новичок «Ростова» Марко Девич признался, что не боится конкуренции, а также рассказал, что очень хотел играть под руководством Курбана Бердыева:

«Меня не пугает конкуренция с Азмуном. На протяжении карьеры я никогда не боялся конкуренции. Азмун - очень перспективный игрок, ему нужно прибавить, и он сможет стать одним из лучших нападающих в Европе. Я рад, что буду играть рядом с ним.

Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, как „Ростов“. За последние полтора года эта команда очень сильно поднялась - как в России, так и в Европе. У нас был короткий разговор с Курбаном Бердыевым, он хотел видеть меня в команде, а я хотел играть у такого большого тренера».