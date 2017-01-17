Агент: «Орсолини перейдёт в „Ювентус“»

Донато Ди Кампли - агент вингера «Асколи» Риккардо Орсолини, сообщил, что его клиент вскоре станет игроком «Ювентуса»:

«Не хватает лишь подписей.

Думаю, завтра мы подпишем все бумаги, а послезавтра утром Риккардо пройдет медосмотр».

По информации итальянской прессы, сумма трансфера составит 6.5 млн евро. При этом до конца сезона Орсолини продолжит выступать за «Асколи» на правах аренды.

Напомним, что интерес к игроку также проявлял «Челси».