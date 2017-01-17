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Эссам Эль-Хадари - самый возрастной футболист в истории Кубка Африканских Наций

Матч: МалиМали0 : 0ЕгипетЕгипет
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события, Эль-Хадари Эссам
Сегодня, 23:22 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь

Выйдя на замену в матче группового этапа Кубка Африканских Наций против сборной Мали, голкипер национальной команды Египта Эссам Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории данного турнира.

Позавчера страж ворот отпраздновал свое 44-летие.

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