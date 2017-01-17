Эссам Эль-Хадари - самый возрастной футболист в истории Кубка Африканских Наций
Сегодня, 23:22 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь
Выйдя на замену в матче группового этапа Кубка Африканских Наций против сборной Мали, голкипер национальной команды Египта Эссам Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории данного турнира.
Позавчера страж ворот отпраздновал свое 44-летие.
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