Косьельни: «Венгер в „Арсенале“ растит не только игроков, но и мужчин»

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни встал на защиту главного тренера «канониров» Арсена Венгера, которого в последние годы часто критикуют за стагнацию команды:

«Говорят, что „Арсенал“ давно не выигрывал АПЛ, но Венгер не только растит игроков, но и мужчин.

Каждый, кто в своей карьере поиграл за „Арсенал“, возмужал и стал мужчиной. Для меня и других игроков работа с Венгером - возможность учиться у него.

Он страстно любит футбол. Любит футбол и смотреть, как его команда хорошо управляется с мячом. Поэтому он работает здесь уже 20 лет.

Он помог этому клубу вырасти, он построил платформу для того, чтобы мы вели борьбу за победу в Премьер-Лиге и Лиге чемпионов из года в год».