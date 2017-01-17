Косьельни: «Венгер в „Арсенале“ растит не только игроков, но и мужчин»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Косьельни Лоран, Венгер Арсен
Вчера, 23:45 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни встал на защиту главного тренера «канониров» Арсена Венгера, которого в последние годы часто критикуют за стагнацию команды:
«Говорят, что „Арсенал“ давно не выигрывал АПЛ, но Венгер не только растит игроков, но и мужчин.
Каждый, кто в своей карьере поиграл за „Арсенал“, возмужал и стал мужчиной. Для меня и других игроков работа с Венгером - возможность учиться у него.
Он страстно любит футбол. Любит футбол и смотреть, как его команда хорошо управляется с мячом. Поэтому он работает здесь уже 20 лет.
Он помог этому клубу вырасти, он построил платформу для того, чтобы мы вели борьбу за победу в Премьер-Лиге и Лиге чемпионов из года в год».
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