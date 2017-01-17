Мали и Египет счёт не открыли

В матче группового этапа Кубка Африканских Наций между сборными Мали и Египта зрители голов не увидели.

Порт-Жантиль, стадион «Стад де Порт-Жантиль»

Мали – Египет – 0:0

Мали: Сиссоко, Ваге, Траоре, Кулибали, Кулибали, Кулибали (Соу 72), Ятабаре (Биссума 65), Сако, Ндиайе, Марега, Силла.

Главный тренер: Ален Жиресс.

Египет: Эль-Шенави (Эль-Хадари 25), Хегази, Абдель-Шафи, Фатхи, Габер, Хамед, Эль-Ненни, Эль-Саид, Салах (Собхи 70), Трезеге, Мохсен (Ахмед Хассан 76).

Главный тренер: Эктор Купер.

Предупреждения: Салах 67, Соу 89, Фатхи 90.

Судья: Даниэль Беннет.