КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ хотят учредить совместный турнир для сборных Северной и Южной Америки

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) рассчитывают создать совместный панамериканский турнир.

Сделать это планируется, в первую очередь, исходя из коммерческих целей организаторов.

Ожидается, что такой турнир будут проводить каждые 4 года, а первый из них может состояться уже в 2020 году.

По информации источника, прибыль от проведения такого чемпионата может составить 1 млрд долларов.

Напомним, что на Кубке Америки-2016, приуроченном к празднованию столетия КОНМЕБОЛ, участвовали шесть сборных из КОНКАКАФ, что стало прообразом возможного нового турнира.