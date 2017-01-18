КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ хотят учредить совместный турнир для сборных Северной и Южной Америки
Сегодня, 00:10 | Источник: bloomberg.com | Редакция: Антон Белюсь
Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) рассчитывают создать совместный панамериканский турнир.
Сделать это планируется, в первую очередь, исходя из коммерческих целей организаторов.
Ожидается, что такой турнир будут проводить каждые 4 года, а первый из них может состояться уже в 2020 году.
По информации источника, прибыль от проведения такого чемпионата может составить 1 млрд долларов.
Напомним, что на Кубке Америки-2016, приуроченном к празднованию столетия КОНМЕБОЛ, участвовали шесть сборных из КОНКАКАФ, что стало прообразом возможного нового турнира.
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