Сансон сменил «Монпелье» на «Марсель»

«Марсель» объявил о переходе в команду хавбека «Монпелье» Моргана Сансона.

Тем не менее, игроку еще предстоит пройти медосмотр и поставить подпись под контрактом с «бело-голубыми».

Сумма трансфера составит 9 млн евро.