Сансон сменил «Монпелье» на «Марсель»
Сегодня, 00:22 | Источник: ФК "Марсель" | Редакция: Антон Белюсь
«Марсель» объявил о переходе в команду хавбека «Монпелье» Моргана Сансона.
Тем не менее, игроку еще предстоит пройти медосмотр и поставить подпись под контрактом с «бело-голубыми».
Сумма трансфера составит 9 млн евро.
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