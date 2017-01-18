Сампер: «Летом меня хотел приобрести „Арсенал“, но я даже слушать не хотел Венгера»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Сампер, выступающий на правах аренды за «Гранаду», рассказал, что летом его пытался приобрести «Арсенал», но игрок отказался от перехода:

«Я даже слушать не хотел Венгера.

Я дал ему понять, что хочу остаться в „Барселоне“, что хочу добиться триумфа вместе с клубом, что являюсь куле, что игра за „Барсу“ в будущем сделает меня самым счастливым человеком в мире».