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Сампер: «Летом меня хотел приобрести „Арсенал“, но я даже слушать не хотел Венгера»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Гранада, Арсенал, Сампер Серхи
Сегодня, 00:30 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Барселоны» Серхи Сампер, выступающий на правах аренды за «Гранаду», рассказал, что летом его пытался приобрести «Арсенал», но игрок отказался от перехода:

«Я даже слушать не хотел Венгера.

Я дал ему понять, что хочу остаться в „Барселоне“, что хочу добиться триумфа вместе с клубом, что являюсь куле, что игра за „Барсу“ в будущем сделает меня самым счастливым человеком в мире».

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