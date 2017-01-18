Хихонский «Спортинг» отправил в отставку главного тренера команды Абелардо
Сегодня, 00:42 | Источник: ФК "Спортинг" (Хихон) | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба хихонского «Спортинга» сообщает, что Абелардо покинул пост главного тренера команды.
Стоит отметить, что контракт между клубом и специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
На данный момент «Спортинг» идет в турнирной таблице Примеры в зоне вылета, имея в своем активе 12 набранных очков после 18 туров.
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