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Хихонский «Спортинг» отправил в отставку главного тренера команды Абелардо

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Отставки и назначения, Спортинг Х, Фернандес Абелардо
Сегодня, 00:42 | Источник: ФК "Спортинг" (Хихон) | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба хихонского «Спортинга» сообщает, что Абелардо покинул пост главного тренера команды.

Стоит отметить, что контракт между клубом и специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

На данный момент «Спортинг» идет в турнирной таблице Примеры в зоне вылета, имея в своем активе 12 набранных очков после 18 туров.

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