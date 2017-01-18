Хихонский «Спортинг» отправил в отставку главного тренера команды Абелардо

Пресс-служба хихонского «Спортинга» сообщает, что Абелардо покинул пост главного тренера команды.

Стоит отметить, что контракт между клубом и специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

На данный момент «Спортинг» идет в турнирной таблице Примеры в зоне вылета, имея в своем активе 12 набранных очков после 18 туров.