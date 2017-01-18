«Челси» нацелился на вингера «Мидлсбро» Адама Траоре
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Мидлсбро, Челси, Траоре Адама
Сегодня, 00:53 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации британских СМИ, «Челси» рассматривает возможность приобретения вингера «Мидлсбро» Адама Траоре.
Сообщается, что в услугах 20-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «синих» Антонио Конте, который впечатлен скоростью футболиста.
Напомним, что Траоре перебрался в «Мидлсбро» из «Астон Виллы» в последний день летнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне вингер провел за «Боро» 14 поединков, в которых результативными действиями не отметился.
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