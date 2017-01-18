«Челси» нацелился на вингера «Мидлсбро» Адама Траоре

По информации британских СМИ, «Челси» рассматривает возможность приобретения вингера «Мидлсбро» Адама Траоре.

Сообщается, что в услугах 20-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «синих» Антонио Конте, который впечатлен скоростью футболиста.

Напомним, что Траоре перебрался в «Мидлсбро» из «Астон Виллы» в последний день летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне вингер провел за «Боро» 14 поединков, в которых результативными действиями не отметился.