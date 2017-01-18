Арустамян: «„Ювентус“ хочет стать международным брендом»

Российский комментатор Нобель Арустамян объяснил, для каких целей «Ювентус» изменил свой логотип:

«Я думаю, что самый главный момент – он абсолютно неожиданный для всех. Первая реакция в таких случаях вполне логичная, она вызывает некоторое насторожение. Я беру свой пример, как болельщик „Ювентуса“: когда я только посмотрел, то подумал – это шутка, а аккаунт „Ювентуса“ в „твиттере“ взломали. Но с каждой минутой я к нему привыкал и утром уже по-другому его воспринял, то есть уже более привычно.

Почему это произошло? „Ювентус“ каждые 10-15 лет обновляет логотип. Что касается такого инновационного шага, то клуб собирается выходить новым брендом, потому что „Ювентус“ – команда, которая хочет развиваться и зарабатывать деньги. Чтобы это происходило, надо следить за трендом, который есть в мире технологий.

Этот бренд не будет только футбольный, „Ювентус“ собирается создавать линию одежды, разнообразные технологические проекты. Главный мотив – президент „Ювентуса“ Андреа Аньелли хочет закрепить за клубом ассоциацию с первой буквой, поэтому всё делается, чтобы ассоциация была максимальной не только с футбольной командой, но и с брендом „Ювентус“. Заметьте, что был убран с логотипа символ города, „Ювентус“ хочет стать международным брендом».

Напомним, ранее появилась информация, что новый логотип обошелся «Ювентусу» в 200 тыс. евро.