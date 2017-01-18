Скауты «Челси» и «Атлетико» следят за хавбеком «Аталанты» Конти
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Челси, Аталанта, Конти Андреа
Сегодня, 01:26 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Еще один полузащитник «Аталанты» привлек внимание европейских грандов. По информации источника, хавбека Андреа Конти просматривают скауты из «Челси» и «Атлетико».
В нынешнем сезоне 22-летний итальянец принял участие в 17 матчах Серии A, забил 2 гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2021 года.
Также отмечается, что за Конти следят «Ювентус», «Интер» и «Наполи».
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