Скауты «Челси» и «Атлетико» следят за хавбеком «Аталанты» Конти

Еще один полузащитник «Аталанты» привлек внимание европейских грандов. По информации источника, хавбека Андреа Конти просматривают скауты из «Челси» и «Атлетико».

В нынешнем сезоне 22-летний итальянец принял участие в 17 матчах Серии A, забил 2 гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2021 года.

Также отмечается, что за Конти следят «Ювентус», «Интер» и «Наполи».