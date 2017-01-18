Игроки сборной России в отпуске готовились по особой программе

Тренерский штаб Станислава Черчесова разработал для футболистов сборной России особую программу поддержания физической формы во время зимнего перерыва в играх РФПЛ. По информации источника, данная программа была передана всем игрокам, которые регулярно вызываются в национальную команду, а также футболистам из ближайшего резерва. Тренеры рассчитывают, что эта программа поможет игрокам не растерять кондиции за отпуск, а также оставаться в тонусе на протяжении всего сезона.

Тренер по физподготовке сборной России Владимир Паников подчеркнул:

«Мы считаем предоставление такой программы футболистам необходимым условием для того, чтобы к моменту возобновления интенсивных тренировок они могли находиться в хорошей спортивной форме. На наш взгляд, это важная часть подготовки к весенней стадии сезона – матчам чемпионата России, еврокубкам, играм и турнирам сборной России. Эта программа, которую мы согласовали с клубами, необходима также и с точки зрения профилактики травматизма».

Напомним, на данный момент сборная России занимает 56-ю строчку в рейтинге ФИФА.