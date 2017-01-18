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Трабукки: «Адриано – первый топ-игрок, сменивший Серию A на РФПЛ с понижением зарплаты»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 02:23 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал переход бразильского форварда Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак»:

«Мне кажется, это первый случай, когда топ-игрок едет из Серии А в РФПЛ с потерей в заработке. Леонид Федун и Массимо Каррера поставили довольно жесткие параметры по трансферу и зарплате игрока. Переход получился сложным, но благодаря огромному желанию футболиста играть, профессионализму руководства красно-белых и личного агента игрока, а также господину Галлиани переход стал возможен.

Какую зарплату будет получать Адриано в „Спартаке“? Я не настолько наивен, чтобы отвечать на ваш вопрос, но раз уж он прозвучал, могу сказать следующее: в последнее время разочарован работой и уровнем спортивной прессы в России, много спекуляций по зарплате и трансферной сумме. С появлением интернета в последние годы любой в „твиттере“ может дать какую-то информацию, а российские порталы ее не проверяют, сразу же распространяя. Это очень расстраивает, потому что слух тут же подхватывают в других странах».

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