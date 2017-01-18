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Калинич согласился на переход в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Фиорентина, Тяньцзинь Ц, Калинич Никола
Сегодня, 02:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич, по информации источника, принял предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и в ближайшее время должен подписать контракт с китайским клубом.

Сообщается, что за 29-летнего форварда «фиалки» получат приблизительно 45 млн евро, а зарплата Калинича в Китае составит € 12 млн в год – в 10 раз больше, чем он получает в «Фиорентине».

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