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Зарплата Боккетти в «Спартаке» уменьшится в два раза

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Спартак М, Боккетти Сальваторе
Сегодня, 03:04 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, продливший контракт с красно-белыми, согласно источнику, с июня 2017 года будет получать 1.3 млн евро в год. До этого срока его зарплата будет соответствовать прежнему соглашению – порядка € 2.5 млн в год.

Напомним, что новое соглашение 30-летнего итальянца рассчитано до 30 июня 2020 года.

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