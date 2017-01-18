Зарплата Боккетти в «Спартаке» уменьшится в два раза
Сегодня, 03:04 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, продливший контракт с красно-белыми, согласно источнику, с июня 2017 года будет получать 1.3 млн евро в год. До этого срока его зарплата будет соответствовать прежнему соглашению – порядка € 2.5 млн в год.
Напомним, что новое соглашение 30-летнего итальянца рассчитано до 30 июня 2020 года.
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