«Ман Сити» отдал 21-летнего защитника в аренду в «НАК Бреда»
Сегодня, 03:37 | Источник: ФК "Манчестер Сити" | Фото: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Павел Молочный
«Манчестер Сити» продлил контракт с 21-летним защитником Джеймсом Хорсфилдом до июня 2018 года и отправил его в аренду в клуб из второй лиги Нидерландов «НАК Бреда» до конца текущего сезона.
.@HorsfieldJ has signed a new City deal and joined @NACnl on loan! #mcfc https://t.co/LFE0057ll0
— Manchester City (@ManCity) 17 января 2017 г.
Напомним, ранее появилась информация о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получит 285 млн евро на усиление состава команды.
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