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«Ман Сити» отдал 21-летнего защитника в аренду в «НАК Бреда»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, НАК Бреда, Хорсфилд Джеймс
Сегодня, 03:37 | Источник: ФК "Манчестер Сити" | Фото: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Павел Молочный

«Манчестер Сити» продлил контракт с 21-летним защитником Джеймсом Хорсфилдом до июня 2018 года и отправил его в аренду в клуб из второй лиги Нидерландов «НАК Бреда» до конца текущего сезона.

Напомним, ранее появилась информация о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получит 285 млн евро на усиление состава команды.

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