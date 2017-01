«Ман Сити» отдал 21-летнего защитника в аренду в «НАК Бреда»

«Манчестер Сити» продлил контракт с 21-летним защитником Джеймсом Хорсфилдом до июня 2018 года и отправил его в аренду в клуб из второй лиги Нидерландов «НАК Бреда» до конца текущего сезона.

.@HorsfieldJ has signed a new City deal and joined @NACnl on loan! #mcfc https://t.co/LFE0057ll0

— Manchester City (@ManCity) 17 января 2017 г.