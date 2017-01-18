«Ман Сити» отдал 21-летнего защитника в аренду в «НАК Бреда»

«Манчестер Сити» продлил контракт с 21-летним защитником Джеймсом Хорсфилдом до июня 2018 года и отправил его в аренду в клуб из второй лиги Нидерландов «НАК Бреда» до конца текущего сезона.

Напомним, ранее появилась информация о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получит 285 млн евро на усиление состава команды.