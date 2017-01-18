Рейтинг@Mail.ru

Болельщик Горбачёв: «Не жалеем, что поехали на Евро, во Франции сиделось отлично»

Соккер.Ру // Евро-2016, Скандалы
Сегодня, 03:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Российский футбольный болельщик Сергей Горбачёв, осужденный во Франции с двумя другими россиянами за участие в беспорядках на Евро-2016, но отпущенный на свободу 17 января, по прилете в Москву, поделился эмоциями после освобождения:

«Два года не можем возвращаться во Францию, но потом обязательно вернёмся. У нас куча недоделанной там работы. Не жалеем, что поехали на Евро, наше заключение было абсолютно политическим решением.

После этого заключения можно сказать, что я получил диплом о высшем образовании французского языка. Сиделось отлично, как и в любой другой стране. Важно не где, а кто сидит. Мы сидели только с русскими. По десятибалльной системе нас содержали между двойкой и тройкой. Все полицейские любят Путина, но выполняют свою работу. Мы очень хотим увидеть свои семьи, мы соскучились».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
14 января 2017
01:08 «Севилью» могут наказать за оскорбление Рамоса фанатами 11
11 января 2017
06:55 Фото Бубнов: «В ФИФА могут обратить внимание на футболку Кокорина с наркобароном Эскобаром» 101
29 декабря 2016
08:02 Насри подозревают в нарушении антидопинговых правил 5
28 декабря 2016
04:28 Хакеры взломали Twitter Насри и стали оскорблять людей с его учетной записи 9
21 декабря 2016
01:25 Общественность осуждает Марадону за фото с мертвой антилопой 17
17 декабря 2016
07:06 Житель Казахстана попросил Кадырова наказать букмекеров за отказ в выплате выигрыша по матчу «Урал» – «Терек» 62
05 декабря 2016
20:43 Хави: «У меня тоже были проблемы с налоговой системой Испании» 18
15:04 «Зенит» и «Краснодар» узнали судей на матчи 6-го тура Лиги Европы 27
03 декабря 2016
03:49 Кроме Роналду, в сокрытии налогов подозреваются еще 5 футболистов 37
02:54 В компании агента Роналду утверждают, что футболист выполнял все налоговые обязательства 5
все материалы по этой теме
Турниры