Болельщик Горбачёв: «Не жалеем, что поехали на Евро, во Франции сиделось отлично»

Российский футбольный болельщик Сергей Горбачёв, осужденный во Франции с двумя другими россиянами за участие в беспорядках на Евро-2016, но отпущенный на свободу 17 января, по прилете в Москву, поделился эмоциями после освобождения:

«Два года не можем возвращаться во Францию, но потом обязательно вернёмся. У нас куча недоделанной там работы. Не жалеем, что поехали на Евро, наше заключение было абсолютно политическим решением.

После этого заключения можно сказать, что я получил диплом о высшем образовании французского языка. Сиделось отлично, как и в любой другой стране. Важно не где, а кто сидит. Мы сидели только с русскими. По десятибалльной системе нас содержали между двойкой и тройкой. Все полицейские любят Путина, но выполняют свою работу. Мы очень хотим увидеть свои семьи, мы соскучились».