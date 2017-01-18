Адриан Рамос близок к переходу в «Чунцин Лифань»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос может продолжить карьеру в клубе китайской Суперлиги «Чунцин Лифань». По информации источника, сделка по переходу форварда находится на завершающей стадии, сумма трансфера составит 12 млн евро.

Напомним, 30-летним колумбийцем интересовался и другой клуб из Китая «Бэйцзин Гоань».

В нынешнем сезоне Рамос провел 11 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу.