Адриан Рамос близок к переходу в «Чунцин Лифань»
Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Чунцин Лифань, Боруссия Д, Рамос Адриан
Сегодня, 04:09 | Источник: Kicker.de | Редакция: Павел Молочный
Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос может продолжить карьеру в клубе китайской Суперлиги «Чунцин Лифань». По информации источника, сделка по переходу форварда находится на завершающей стадии, сумма трансфера составит 12 млн евро.
Напомним, 30-летним колумбийцем интересовался и другой клуб из Китая «Бэйцзин Гоань».
В нынешнем сезоне Рамос провел 11 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу.
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