МЮ собирается продлить контракт с Ибрагимовичем до 2019 года
Сегодня, 04:23 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем до 2019 года.
Напомним, текущее соглашение 35-летнего форварда рассчитано до лета 2017 года с опцией его продления на еще один сезон.
В нынешнем сезоне английской Премьер-Лиги на счету Ибрагимовича 14 голов и 3 голевые передачи за 20 матчей.
Другие материалы по теме:
Вчера
19:40 Официально Фото Боккетти продлил контракт со «Спартаком» 94
17:50 Официально МЮ активировал пункт в контракте Валенсии о продлении сотрудничества 6
11:41 Слухи «Арсенал» продлит контракт с Мертезакером 5
16 января 2017
15:59 Официально Фото Роббен продлил контракт с «Баварией» 20
15 января 2017
14:44 Слухи Коста просит у «Челси» новый улучшенный контракт 57
14 января 2017
10:28 Официально Фото В «Вест Хэме» продлили контракт с 19-летним нападающим 1
Или войдите через