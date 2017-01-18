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МЮ собирается продлить контракт с Ибрагимовичем до 2019 года

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 04:23 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем до 2019 года.

Напомним, текущее соглашение 35-летнего форварда рассчитано до лета 2017 года с опцией его продления на еще один сезон.

В нынешнем сезоне английской Премьер-Лиги на счету Ибрагимовича 14 голов и 3 голевые передачи за 20 матчей.

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