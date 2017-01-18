Миланов: «„Спартак“ во многих встречах победил незаслуженно»

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов поделился мнением о текущей турнирой ситуации в РФПЛ:

«Удивлен ли я, что „Спартак“ идет на первом месте с таким отрывом? В конце посмотрим, кто будет первым.

Были ли они осенью сильнейшими по игре? Нет. Это мое мнение. Не знаю, кто был лучшим, но „Спартак“ не был. Потому что я смотрел их матчи. Где-то они выигрывали на последних минутах. Во многих встречах победили незаслуженно.

Самые лучшие команды в последнее время в России – „Зенит“ и ЦСКА. Я уже четыре года в клубе, и мы всегда боремся за первое место с Петербургом. Понятно, что „Спартак“ сейчас стал чуть-чуть лучше. Но посмотрим, сколько очков наберут в итоге все три команды. Хотя есть еще одна хорошая – „Краснодар“».

Ранее Миланов заявил, что ЦСКА по-прежнему думает только о первом месте в чемпионате России.