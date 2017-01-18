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«Эвертон» нацелился на 19-летнего защитника «Манчестер Сити»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Эвертон, Адарабиойо Тосин
Сегодня, 04:59 | Источник: Dailymail.co.uk | Фото: Твиттер Тосина Адарабиойо | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Манчестер Сити» Тосин Адарабиойо заинтересовал «Эвертон».

Контракт игрока молодежной сборной Англии с «горожанами» истекает летом этого года. В настоящее время ведутся переговоры о его продлении.

Также отмечается, что Адарабиойо находится под пристальным наблюдением «Тоттенхэма», «Лестера» и «Селтика».

Напомним, 21-летний защитник «Ман Сити» Джеймс Хорсфилд отправился в аренду в голландский клуб «НАК Бреда».

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