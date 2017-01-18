«Эвертон» нацелился на 19-летнего защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Тосин Адарабиойо заинтересовал «Эвертон».

Контракт игрока молодежной сборной Англии с «горожанами» истекает летом этого года. В настоящее время ведутся переговоры о его продлении.

Также отмечается, что Адарабиойо находится под пристальным наблюдением «Тоттенхэма», «Лестера» и «Селтика».

Напомним, 21-летний защитник «Ман Сити» Джеймс Хорсфилд отправился в аренду в голландский клуб «НАК Бреда».