Месси: «Роналду – великий игрок, который многого достиг»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем отношении к форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также ответил на вопрос, мотивирует ли его то, что он играет в одно время с таким футболистом как Роналду:

«Мы с Роналду уважаем друг друга. Я вижу в нем великого игрока, который многого достиг, ведь так на самом деле и есть. Что касается моей мотивации, то она заключается в желании выигрывать трофеи для „Барселоны“, Аргентины и их болельщиков».