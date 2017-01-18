Месси: «Роналду – великий игрок, который многого достиг»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Реал, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 05:31 | Источник: coachmag.co.uk | Фото: ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем отношении к форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также ответил на вопрос, мотивирует ли его то, что он играет в одно время с таким футболистом как Роналду:
«Мы с Роналду уважаем друг друга. Я вижу в нем великого игрока, который многого достиг, ведь так на самом деле и есть. Что касается моей мотивации, то она заключается в желании выигрывать трофеи для „Барселоны“, Аргентины и их болельщиков».
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