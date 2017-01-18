Рейтинг@Mail.ru

Ван Гал: «Я не завершил карьеру, все зависит от предложений»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2015/2016, Заграница: тренеры, ван Гал Луи
Сегодня, 05:40 | Источник: cadenaser.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал отметил, что пока еще не решил, будет ли завершать тренерскую карьеру:

«Нет, нет и нет, я не завершил карьеру. Я взял паузу на год, а после этого буду решать. Вероятность завершения карьеры есть, но это не окончательно. В Нидерландах пресса пишет, что захочет. Я сказал им, что могу завершить карьеру, но сейчас не время говорить об этом. Все зависит от полученных предложений. Приму решение в июле. Я мог вернуться в Испанию, „Валенсия“ предлагала мне работу тренера месяц назад, но я отказался. При этом, я не исключаю вариант с возвращением в Испанию, все может быть. Посмотрим, как я буду себя чувствовать».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
02:49 Пиоли: «Это была равная игра, но „Интер“ в концовке матча заслужил победу» 0
Вчера
21:35 Главный тренер «Аталанты» дисквалифицирован на 2 матча 3
Вадим Багров
Лучшее из поражений Гвардиолы
Хосеп вряд ли выиграет текущий чемпионат Англии. Но приехал в Манчестер не за этим. «Соккер.ру» объясняет, почему разгром от «ирисок» - на приговор, а освобождение.
Комментариев: 9
10:16 Кучук: «Работать на Украине очень почетно» 20
08:29 Слухи Гвардиола получит 285 млн евро на усиление состава «Манчестер Сити» 120
06:34 Монтелла: «Это была самая противоречивая игра „Милана“ за все время» 2
00:11 Ван Гал: «Не думаю, что вернусь к тренерской деятельности» 3
16 января 2017
12:21 Слухи Боссы «Милана» готовы предложить Монтелле новый контракт 8
09:26 Слухи Гиггз претендует на пост главного тренера «Ноттингем Форест» 5
15 января 2017
18:37 Гвардиола установил личный антирекорд 46
все материалы по этой теме
Турниры