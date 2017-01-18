Ван Гал: «Я не завершил карьеру, все зависит от предложений»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал отметил, что пока еще не решил, будет ли завершать тренерскую карьеру:

«Нет, нет и нет, я не завершил карьеру. Я взял паузу на год, а после этого буду решать. Вероятность завершения карьеры есть, но это не окончательно. В Нидерландах пресса пишет, что захочет. Я сказал им, что могу завершить карьеру, но сейчас не время говорить об этом. Все зависит от полученных предложений. Приму решение в июле. Я мог вернуться в Испанию, „Валенсия“ предлагала мне работу тренера месяц назад, но я отказался. При этом, я не исключаю вариант с возвращением в Испанию, все может быть. Посмотрим, как я буду себя чувствовать».