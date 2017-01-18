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МЮ намерен купить Облака в случае ухода Де Хеа в «Реал»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Реал, Атлетико М, Облак Ян, Де Хеа Давид
Сегодня, 06:18 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака.

Как сообщает источник, МЮ могут подписать 26-летнего словенца в том случае, если голкипер «манкунианцев» Давид Де Хеа примет решение перебраться в мадридский «Реал», который активно интересуется испанским вратарем. Отмечается, что главное задачей руководства английского клуба является все же сохранение Де Хеа в клубе.

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