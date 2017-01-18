МЮ намерен купить Облака в случае ухода Де Хеа в «Реал»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака.

Как сообщает источник, МЮ могут подписать 26-летнего словенца в том случае, если голкипер «манкунианцев» Давид Де Хеа примет решение перебраться в мадридский «Реал», который активно интересуется испанским вратарем. Отмечается, что главное задачей руководства английского клуба является все же сохранение Де Хеа в клубе.