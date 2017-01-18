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Нигматуллин: «Приобретение Луиса Адриано – большой риск для „Спартака“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Адриано Луис, Нигматуллин Руслан
Сегодня, 06:30 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает подписание Луиса Адриано огромным риском для красно-белых:

«Сложно сейчас рассуждать об Адриано в „Спартаке“, так как пока неясно, что сейчас из себя представляет этот игрок, в какой форме он находится. Руководству клуба, конечно, виднее, но пока непонятно, насколько этот футболист будет им полезен. Последний год в „Милане“ Адриано, мягко говоря, не блистал. Поэтому это приобретение – большой риск для „Спартака“. Но если бразилец все-таки приживется в команде, то сможет принести немало пользы москвичам».

Ранее футбольный агент Марко Трабукки подчеркнул, что Адриано – первый топ-игрок, перешедший из чемпионата Италии в Россию с понижением зарплаты.

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