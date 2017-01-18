Рейтинг@Mail.ru

Клопп: «Матип? Да, мне нужен совет, я не юрист, но решение лежит на мне»

Матч: Плимут АргайлПлимут Аргайл-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Клопп Юрген , Матип Жоэль
Сегодня, 06:57 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне кубкового матча с «Плимут Аргайл» прокомментировал ситуацию с защитником команды Жоэлем Матипом, который отказался выступать за Камерун на Кубке Африки. Теперь ему грозит дисквалификация от ФИФА.

«Конечно, мне нужен совет. Я не юрист, но решение лежит на мне. Я мог бы поставить его в состав. Не думаю, что судья скажет: „стоп, стоп, ты не можешь выйти на поле“. Это уже долгая история. Мы многое пытались предпринять, но в конце концов я должен принять решение», – отметил Клопп.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
05:40 Ван Гал: «Я не завершил карьеру, все зависит от предложений» 1
02:49 Пиоли: «Это была равная игра, но „Интер“ в концовке матча заслужил победу» 0
Вчера
21:35 Главный тренер «Аталанты» дисквалифицирован на 2 матча 3
Вадим Багров
Лучшее из поражений Гвардиолы
Хосеп вряд ли выиграет текущий чемпионат Англии. Но приехал в Манчестер не за этим. «Соккер.ру» объясняет, почему разгром от «ирисок» - на приговор, а освобождение.
Комментариев: 11
10:16 Кучук: «Работать на Украине очень почетно» 20
08:29 Слухи Гвардиола получит 285 млн евро на усиление состава «Манчестер Сити» 121
06:34 Монтелла: «Это была самая противоречивая игра „Милана“ за все время» 3
00:11 Ван Гал: «Не думаю, что вернусь к тренерской деятельности» 3
16 января 2017
12:21 Слухи Боссы «Милана» готовы предложить Монтелле новый контракт 8
09:26 Слухи Гиггз претендует на пост главного тренера «Ноттингем Форест» 5
все материалы по этой теме
Турниры