Клопп: «Матип? Да, мне нужен совет, я не юрист, но решение лежит на мне»
Начало матча: Сегодня, 22:45
Сегодня, 06:57 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне кубкового матча с «Плимут Аргайл» прокомментировал ситуацию с защитником команды Жоэлем Матипом, который отказался выступать за Камерун на Кубке Африки. Теперь ему грозит дисквалификация от ФИФА.
«Конечно, мне нужен совет. Я не юрист, но решение лежит на мне. Я мог бы поставить его в состав. Не думаю, что судья скажет: „стоп, стоп, ты не можешь выйти на поле“. Это уже долгая история. Мы многое пытались предпринять, но в конце концов я должен принять решение», – отметил Клопп.
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