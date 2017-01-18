Клопп: «Матип? Да, мне нужен совет, я не юрист, но решение лежит на мне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне кубкового матча с «Плимут Аргайл» прокомментировал ситуацию с защитником команды Жоэлем Матипом, который отказался выступать за Камерун на Кубке Африки. Теперь ему грозит дисквалификация от ФИФА.

«Конечно, мне нужен совет. Я не юрист, но решение лежит на мне. Я мог бы поставить его в состав. Не думаю, что судья скажет: „стоп, стоп, ты не можешь выйти на поле“. Это уже долгая история. Мы многое пытались предпринять, но в конце концов я должен принять решение», – отметил Клопп.