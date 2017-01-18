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Игуаин: «Стараюсь не думать о том, что „Ювентус“ заплатил за меня 90 млн»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Ювентус, Игуаин Гонсало
Сегодня, 07:49 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что старается абстрагироваться от мысли, что «бьянконери» заплатили за него огромные деньги:

«Конечно, это трудно, но я стараюсь не думать о том, что „Ювентус“ заплатил за меня € 90 млн. В то же время, должен сказать, что это меня не беспокоит. Наоборот, это мотивация показать, почему за меня заплатили такую сумму. Дай бог, чтобы в мае в клубе могли сказать, что это не было ошибкой. Я сам стараюсь максимально способствовать этому».

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