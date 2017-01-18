Игуаин: «Стараюсь не думать о том, что „Ювентус“ заплатил за меня 90 млн»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что старается абстрагироваться от мысли, что «бьянконери» заплатили за него огромные деньги:

«Конечно, это трудно, но я стараюсь не думать о том, что „Ювентус“ заплатил за меня € 90 млн. В то же время, должен сказать, что это меня не беспокоит. Наоборот, это мотивация показать, почему за меня заплатили такую сумму. Дай бог, чтобы в мае в клубе могли сказать, что это не было ошибкой. Я сам стараюсь максимально способствовать этому».