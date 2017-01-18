МЮ и «Лион» близки к согласованию трансфера Депая
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Лион, Депай Мемфис
Сегодня, 08:01 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай в ближайшие 48 часов может стать игроком «Лиона».
Согласно источнику, клубы почти согласовали переход 22-летнего хавбека.
До этого МЮ отклонил предложение «Лиона» в размере 15 млн евро за Депая, но главный тренер французского клуба Бруно Женезио заявил, что это не последняя их попытка приобрести игрока «красных дьяволов».
Другие материалы по теме:
04:59 Слухи Фото «Эвертон» нацелился на 19-летнего защитника «Манчестер Сити» 2
04:09 Слухи Адриан Рамос близок к переходу в «Чунцин Лифань» 0
03:16 Слухи «Фиорентина» попытается вернуть Сеферовича 0
Вчера
10:28 Слухи «Реал» заплатит за 17-летнего Исака 10 млн евро 28
Или войдите через