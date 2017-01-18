МЮ и «Лион» близки к согласованию трансфера Депая

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай в ближайшие 48 часов может стать игроком «Лиона».

Согласно источнику, клубы почти согласовали переход 22-летнего хавбека.

До этого МЮ отклонил предложение «Лиона» в размере 15 млн евро за Депая, но главный тренер французского клуба Бруно Женезио заявил, что это не последняя их попытка приобрести игрока «красных дьяволов».