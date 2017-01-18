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МЮ и «Лион» близки к согласованию трансфера Депая

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Лион, Депай Мемфис
Сегодня, 08:01 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай в ближайшие 48 часов может стать игроком «Лиона».

Согласно источнику, клубы почти согласовали переход 22-летнего хавбека.

До этого МЮ отклонил предложение «Лиона» в размере 15 млн евро за Депая, но главный тренер французского клуба Бруно Женезио заявил, что это не последняя их попытка приобрести игрока «красных дьяволов».

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