Месси назвал лучшего британского футболиста, против которого он играл
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Ман Юнайтед, Руни Уэйн, Месси Лионель
Сегодня, 08:34 | Источник: 90min.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос о лучшем футболисте из Великобритании, против которого ему приходилось выходить на поле на протяжении своей карьеры.
«За все эти годы мы играли против множества британских команд в Европе, в составе которых были разные футболисты высокого уровня. Но лично у меня всегда было огромное уважение к Уэйну Руни. Он играл на высоком уровне столько лет. Руни - один из особенных футболистов своего поколения».
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