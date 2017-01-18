Месси назвал лучшего британского футболиста, против которого он играл

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос о лучшем футболисте из Великобритании, против которого ему приходилось выходить на поле на протяжении своей карьеры.

«За все эти годы мы играли против множества британских команд в Европе, в составе которых были разные футболисты высокого уровня. Но лично у меня всегда было огромное уважение к Уэйну Руни. Он играл на высоком уровне столько лет. Руни - один из особенных футболистов своего поколения».