МЮ хочет подписать Гризманна и продать Шоу

«Манчестер Юнайтед» продолжает присматриваться к нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну. Всё идет к тому, что летом этот трансфер все-таки состоится, а сумма перехода составит порядка 100 млн евро. Правда, «Атлетико» еще ждет решения арбитражного суда, чтобы узнать, смогут ли они покупать и продавать футболистов летом.

В то же время МЮ может покинуть защитник Люк Шоу, который не вписывается в планы главного тренера «Юнайтед» Жозе Моуриньо. «Особенный» недоволен отсутствием прогресса у игрока.

Однако зимой «дьяволы» никого покупать не будут, возможна только продажа Мемфиса Депая, ближе всех к его покупке находится «Лион».