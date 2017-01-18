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МЮ хочет подписать Гризманна и продать Шоу

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Атлетико М, Шоу Люк, Гризманн Антуан
Сегодня, 09:03 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

«Манчестер Юнайтед» продолжает присматриваться к нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну. Всё идет к тому, что летом этот трансфер все-таки состоится, а сумма перехода составит порядка 100 млн евро. Правда, «Атлетико» еще ждет решения арбитражного суда, чтобы узнать, смогут ли они покупать и продавать футболистов летом. 

В то же время МЮ может покинуть защитник Люк Шоу, который не вписывается в планы главного тренера «Юнайтед» Жозе Моуриньо. «Особенный» недоволен отсутствием прогресса у игрока. 

Однако зимой «дьяволы» никого покупать не будут, возможна только продажа Мемфиса Депая, ближе всех к его покупке находится «Лион».

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