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Бывший игрок сборной Египта Абутрика обвиняется в финансировании терроризма

Соккер.Ру // Заграница: события, Египет, Абутрика Мохаммед
Сегодня, 09:32 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок сборной Египта Мохаммед Абутрика обвиняется в связях с террористами. Суд Каира счел обоснованными обвинения властей страны, которые подозревают экс-игрока в финансировании организации «Братья-мусульмане», признанной в 2013 году террористической. Абутрика будет лишен гражданства, ему также запрещен выезд из страны. 

Абутрика является одним из самых успешных игроков в истории африканского футбола. Он дважды выигрывал КАН вместе с национальной командой Египта (2006 и 2008), а также 7 раз становился чемпионом страны вместе с клубом «Аль-Ахли».

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