Бывший игрок сборной Египта Абутрика обвиняется в финансировании терроризма

Бывший игрок сборной Египта Мохаммед Абутрика обвиняется в связях с террористами. Суд Каира счел обоснованными обвинения властей страны, которые подозревают экс-игрока в финансировании организации «Братья-мусульмане», признанной в 2013 году террористической. Абутрика будет лишен гражданства, ему также запрещен выезд из страны.

Абутрика является одним из самых успешных игроков в истории африканского футбола. Он дважды выигрывал КАН вместе с национальной командой Египта (2006 и 2008), а также 7 раз становился чемпионом страны вместе с клубом «Аль-Ахли».