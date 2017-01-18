Ривалдо будет продвигать бренд «Барселоны», играя за неё в выставочных матчах
Сегодня, 10:16 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный в прошлом футболист Ривалдо побывал на «Камп Ноу», где встретился с президентом «Барселоны» Хосепом Бартомеу и членами правления клуба. Бразилец является частью проекта FCB Legends, он будет играть за каталонцев в выставочных матчах и продвигать бренд клуба по всему миру.
«Я очень счастлив, когда возвращаюсь на „Камп Ноу“. Я провел тут 5 сезонов, которые стали частью моей истории. „Барселона“ всегда будет в моем сердце, и я всегда в их распоряжении».
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