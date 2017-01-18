Юра Мовсисян :«Россия проведет лучший чемпионат мира»

Бывший игрок «Спартака» Юра Мовсисян, ныне выступающий в МЛС, полагает, что Россия проведет самый лучший чемпионат мира в истории.

«Я знаю русский народ, знаю тип местных людей. Это очень дружелюбные люди, и я считаю, что ЧМ-2018 станет лучшим в истории. В России хотят доказать, что в стране все не так уж плохо. Хотят, чтобы люди, посетившие Россию, уезжая оттуда думали: „Окей, у меня были свои стереотипные представления, но на самом деле всё оказалось не так“.

Некоторые говорят много глупостей о России, сидя за компьютером или у телевизора, хотя никогда там не бывали.

Да, Россия будет одной из лучших хозяек Мундиалей, потому что в стране хотят быть лучшими и тратят очень много денег на подготовку. Думаю, это также будет и один из самых безопасных чемпионатов мира».