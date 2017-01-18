Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва хочет вернуться в Бразилию, в клуб «Атлетико Минейро», сообщают СМИ. 29-летний игрок изначально планировал остаться в Европе, однако сообщается, что никакого прогресса в отношении его возможного перехода в «Интер» нет.

В текущем сезоне Лукас Лейва сыграл в десяти матчах АПЛ, но только в трех из них выходил в стартовом составе.