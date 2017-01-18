Лукас Лейва хочет вернуться в Бразилию
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Атлетико Минейро, Интер, Лейва Лукас
Сегодня, 10:53 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва хочет вернуться в Бразилию, в клуб «Атлетико Минейро», сообщают СМИ. 29-летний игрок изначально планировал остаться в Европе, однако сообщается, что никакого прогресса в отношении его возможного перехода в «Интер» нет.
В текущем сезоне Лукас Лейва сыграл в десяти матчах АПЛ, но только в трех из них выходил в стартовом составе.
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