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ЦСКА интересуется нападающим «Юргордена» Олунгой

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Рубрика: Трансферная лихорадка, ЦСКА, Юргорден, Олунга Майкл
Сегодня, 11:26 | Источник: Expressen.se | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий шведского «Юргордена» Майкл Олунга попал в сферу интересов ЦСКА. Также за кенийским игроком следит клуб из Китая «Гуйчжоу Жэньхэ». Шведы готовы расстаться с 22-летним форвардом за 4 млн евро, «Юргорден» планирует продать Олунгу уже в ближайшее время. В то же время руководство клуба сообщило, что конкретных предложений им пока не поступало.

В этом сезоне Олунга провел 27 матчей в чемпионате Швеции, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее «армейцы» проявляли интерес к еще одному представителю шведской лиги.

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