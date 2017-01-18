ЦСКА интересуется нападающим «Юргордена» Олунгой

Нападающий шведского «Юргордена» Майкл Олунга попал в сферу интересов ЦСКА. Также за кенийским игроком следит клуб из Китая «Гуйчжоу Жэньхэ». Шведы готовы расстаться с 22-летним форвардом за 4 млн евро, «Юргорден» планирует продать Олунгу уже в ближайшее время. В то же время руководство клуба сообщило, что конкретных предложений им пока не поступало.

В этом сезоне Олунга провел 27 матчей в чемпионате Швеции, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее «армейцы» проявляли интерес к еще одному представителю шведской лиги.