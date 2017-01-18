«Хебей Чайна Форчун» предлагает Пайету 600 тысяч евро в неделю

Опальный полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет получил предложение из Китая. «Хебей Чайна Форчун» предложил французу контракт с зарплатой 600 тысяч евро в неделю. При этом не уточняется, какую сумму компенсации за хавбека может получить «Вест Хэм».

Напомним, игрок отказался выступать за «молотков» и, по слухам, хочет перейти в «Марсель». Однако клубам пока не удается договориться. Контракт Пайета с лондонцами рассчитан до 2021 года.