«Хебей Чайна Форчун» предлагает Пайету 600 тысяч евро в неделю
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Вест Хэм, Марсель, Пайет Димитри
Сегодня, 11:53 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Опальный полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет получил предложение из Китая. «Хебей Чайна Форчун» предложил французу контракт с зарплатой 600 тысяч евро в неделю. При этом не уточняется, какую сумму компенсации за хавбека может получить «Вест Хэм».
Напомним, игрок отказался выступать за «молотков» и, по слухам, хочет перейти в «Марсель». Однако клубам пока не удается договориться. Контракт Пайета с лондонцами рассчитан до 2021 года.
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